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    «Тамбов» — «Локомотив»: братья Миранчуки и Эдер — в старте

    «Тамбов» — «Локомотив»: составы, прогноз, онлайн

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    Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

    «Локо» играет на выезде
    «Локо» играет на выезде

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков.

    Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

    Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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