«Тамбов» — «Локомотив»: составы, прогноз, онлайн

Тренерские штабыопределились с составами на матч 17-го тура

«Локо» играет на выезде ФК «Локомотив» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0