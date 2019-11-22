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    «Лестер» не продаст ключевых игроков зимой

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    «Лестер» на планирует расставаться с игроками основного состава во время зимнего трансферного окна.

    Брендан Роджерс
    Брендан Роджерс

    Об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс.

    «Мы хотим расти, и в этой команде есть такие возможности. Мы не планируем никого продавать в январе. Наша задача — сохранить текущий состав и, если будет возможность, усилиться новыми игроками.

    Если нет, то мы продолжим играть с тем составом, который у нас есть. Наша команда очень сильна», — приводит слова Роджерса The Telegraph.

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