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    Черчесов воспринимает выезд в Копенгаген на Евро-2020 как данность

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о жеребьевке домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Россия проведет два матча в Санкт-Петербурге, а с Данией сыграет в Копенгагене.

    «Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность. Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства.

    С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе.

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    • Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс». 0

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