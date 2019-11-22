Черчесов воспринимает выезд в Копенгаген на Евро-2020 как данность

Главный тренер сборной Россиивысказался о жеребьевке домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В.

Россия проведет два матча в Санкт-Петербурге, а с Данией сыграет в Копенгагене.

«Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность. Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства.

С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе.

Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс». 0