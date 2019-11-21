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    В Турции пропал экс-игрок «Ахмата»

    Футбол Футбол России Ахмат
    Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом сообщил тренер команды Мустафа Каплан.

    Заур Садаев
    Заур Садаев

    «Садаева нет в расположении клуба, и мы не можем с ним связаться. Прошло уже восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с Садаевым на связь, мы решили, что необходимо объясниться перед болельщиками», — цитирует тренера Milliyet.

    Состав «Анкарагюджю» Садаев пополнил в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт.

    На его счету 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. До этого футболист выступал за грозненский «Ахмат». 0

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