В Турции пропал экс-игрок «Ахмата»

Заур Садаев
ФК «Ахмат»
«Садаева нет в расположении клуба, и мы не можем с ним связаться. Прошло уже восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с Садаевым на связь, мы решили, что необходимо объясниться перед болельщиками», — цитирует тренера Milliyet.
Состав «Анкарагюджю» Садаев пополнил в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт.
На его счету 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. До этого футболист выступал за грозненский «Ахмат». 0