В Турции пропал экс-игрок «Ахмата»

Российский футболист турецкого «Анкарагюджю»не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом сообщил тренер команды

«Садаева нет в расположении клуба, и мы не можем с ним связаться. Прошло уже восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с Садаевым на связь, мы решили, что необходимо объясниться перед болельщиками», — цитирует тренера Milliyet.

Состав «Анкарагюджю» Садаев пополнил в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт.

На его счету 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. До этого футболист выступал за грозненский «Ахмат». 0