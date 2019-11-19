Титов: На матч с Сан-Марино можно ставить тех, кто мало играл

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 Сан-Марино — Россия.

«Матч, которым Россия закрывает отборочный цикл. Нужен он, по большому счету, только Артему Дзюбе, который может стать лучшим бомбардиром отборочного цикла. Понятно, что Сан-Марино — это самая слабая команда в Европе. Даже Гибралтар, Мальта и Лихтенштейн чуть поинтереснее.

Думаю, на этот матч можно ставить тех, кто мало играл в отборе или совсем не играл. Тренерский штаб это, конечно, понимает. Бакаев неплохо вышел против Бельгии. Возможно, в этом матче с первых минут появится. В охотку он сыграл, не боялся. И другие ребята могут получить больше времени. Миранчук, скорее всего, тоже сыграет с первых минут.

Он и с Бельгией играл, но ему нужно получать уверенность в играх за сборную, становиться одним из лидеров. Конечно, Россия выиграет, крупно выиграет. Но сколько именно забьет Россия, трудно сказать. Дома команда Сан-Марино и от бельгийцев пропустила только четыре. А у нас состав будет обновленным, не увидим опять Головина, Черышева, Баринова. Я сделаю выбор такой», — цитирует Титова «Матч ТВ».

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия состоится во вторник, 19 ноября. Начало — в 22:45 (мск). 0