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    Титов: На матч с Сан-Марино можно ставить тех, кто мало играл

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 Сан-Марино — Россия.

    Егор Титов
    Егор Титов

    «Матч, которым Россия закрывает отборочный цикл. Нужен он, по большому счету, только Артему Дзюбе, который может стать лучшим бомбардиром отборочного цикла. Понятно, что Сан-Марино — это самая слабая команда в Европе. Даже Гибралтар, Мальта и Лихтенштейн чуть поинтереснее.

    Думаю, на этот матч можно ставить тех, кто мало играл в отборе или совсем не играл. Тренерский штаб это, конечно, понимает. Бакаев неплохо вышел против Бельгии. Возможно, в этом матче с первых минут появится. В охотку он сыграл, не боялся. И другие ребята могут получить больше времени. Миранчук, скорее всего, тоже сыграет с первых минут.

    Он и с Бельгией играл, но ему нужно получать уверенность в играх за сборную, становиться одним из лидеров. Конечно, Россия выиграет, крупно выиграет. Но сколько именно забьет Россия, трудно сказать. Дома команда Сан-Марино и от бельгийцев пропустила только четыре. А у нас состав будет обновленным, не увидим опять Головина, Черышева, Баринова. Я сделаю выбор такой», — цитирует Титова «Матч ТВ».

    Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия состоится во вторник, 19 ноября. Начало — в 22:45 (мск). 0

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