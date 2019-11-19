Сан-Марино — Россия: счет 0:2 после первого тайма, обзор голов

обыгрывает(2:0) после первого тайма гостевого матча 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Проникли россияне в чужую штрафную, прострел не прошёл, но отскок мяча получился прямо на ногу Кузяеву, который ударом в касание пробил точно в угол ворот.

А на 19-й минуте хозяева неудачно вынесли мяч через свою штрафную, Кузяев сыграл на перехвате и пробил под дальнюю девятку, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча. Петров успел первым на добивание, не промахнувшись ударом из вратарской.

В другом матче группы I сборная Бельгии после первого тайма громит команду Кипра со счетом 4:1.

Еще в одном матче группы сборная Шотландии на своем поле уступает Казахстану со счетом 0:1. 0