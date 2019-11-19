Месси и Кавани едва не подрались во время матча сборных

У форварда сборной Уругваяслучился конфликт с форвардом сборной Аргентиныво время товарищеского матча, сообщает Fox Sports.

Как сообщает источник, футболисты после одного из эпизодов повздорили. Во время эмоционального диалога Кавани предложил Лионелю подраться, тот ответил: «В любое время».

Также источник заявил, что продолжение конфликта произошло уже в подтрибунном помещении после матча. Однако Луису Суаресу удалось разнять их.

Товарищеский матч между Аргентиной и Уругваем закончился со счетом 2:2. Месси отличился забитым голом и результативным пасом, Кавани также забил гол и получил желтую карточку.

0