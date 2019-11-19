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    Месси и Кавани едва не подрались во время матча сборных

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Аргентины Сборная Уругвая
    У форварда сборной Уругвая Эдинсон Кавани случился конфликт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча, сообщает Fox Sports.

    Лионель Месси и Эдинсон Кавани
    Лионель Месси и Эдинсон Кавани

    Как сообщает источник, футболисты после одного из эпизодов повздорили. Во время эмоционального диалога Кавани предложил Лионелю подраться, тот ответил: «В любое время».

    Также источник заявил, что продолжение конфликта произошло уже в подтрибунном помещении после матча. Однако Луису Суаресу удалось разнять их.

    Товарищеский матч между Аргентиной и Уругваем закончился со счетом 2:2. Месси отличился забитым голом и результативным пасом, Кавани также забил гол и получил желтую карточку.

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