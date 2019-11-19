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    Кержаков: Выход в Элитный раунд получился не очень уверенным

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал победу над Польшей (4:0), которая вывела россиян в элитный раунд Евро-2020.

    Александр Кержаков
    Александр Кержаков

    «Я очень рад за ребят. Они сегодня играли по новой схеме, мы выставили трех центральных защитников.

    Игрокам удалось выполнить поставленную задачу. Они были сильнее соперника и заслуженно победили.

    Да, нам удалось пройти дальше, но я всегда говорю футболистам: Если мы хотим быть наверху, в 1-м отборочном раунде у нашей команды проблем возникать не должно.

    Первые два матча мы сыграли не так уверенно, как нам хотелось. Мы ни разу не пробовали схему с тремя центральными защитниками, хотя игроки обороны есть у нас в распоряжении в достаточном количестве и были раньше.

    Ситуация перед матчем с Польшей требовала изменений. Сегодня нам было очень важно не пропустить и сыграть увереннее в средней линии, насытить центр поля, дать свободу атакующим футболистам. Чтобы забить, нам хватит и трех-четырех игроков впереди.

    Вопросы есть всегда, идеальных матчей не бывает, но мне очень понравилось, как сегодня ребята реагировали на ошибки. Ребята допускали просчеты и неточности, но не повторяли их. Это меня очень порадовало.

    Если задача выполнена, значит все ребята сработали хорошо. Я не хочу переносить обсуждение наших успехов в плоскость цифр.

    Да, выход в Элитный раунд получился не очень уверенным, но в данную секунду это никого не интересует.

    Мы прошли в следующую стадию турнира, очень рад, что продолжу работать с этими футболистами», — приводит слова Кержакова пресс-служба РФС. 0

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