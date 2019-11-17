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    Англия разгромила Косово, Болгария обыграла Чехию

    Косово — Англия: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Косово Сборная Болгарии Сборная Чехии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Англии одержала гостевую победу над командой Косово (4:0) в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе А.

    Сборная Англии
    Сборная Англии

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Гарри Уинкс получил передачу от Окслейд-Чемберлена, легко по центру прорвался в штрафную, продвинулся к воротам и аккуратно пробил под самую штангу.

    На 79-й минуте Стерлинг получил пас у правого края штрафной, далее ушёл на рывке от Кололли и низом прострелил, мяч после срезки от защитника отлетел к дальней штанге, откуда Кейн в касание пробил точно в цель.

    На 83-й минуте Стерлинг по центру разогнал атаку, последующая передача к левому краю штрафной получилась на Рашфорда, который ударом «щекой» изящно отправил мяч низом в дальний угол ворот.

    Окончательный счет был установлен на первой компенсированной минуте. Потеряли хозяева мяч у своей штрафной, Кейн использовал это и сделал передачу к 11-метровой отметке, Маунт отблагодарил капитана, направив мяч в сетку ворот.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа A
    Косово — Англия — 0:4 (0:1)
    Голы: Уинкс, 32 (0:1). Кейн, 79 (0:2). Рэшфорд, 83 (0:3). Маунт, 90+1 (0:4)Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Кололли, Целина, Дрешевич, Бериша (Халими, 65), Хадергьонай (Жегрова, 73), Нухиу (Рашани, 82), РашицаАнглия: Поуп, Александр-Арнолд (Томори, 84), Магуайр, Мингс, Чилвелл, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Уинкс, Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 73), Стерлинг, КейнПредупреждение: Кололли, 48

    В другом матче группы сборная Болгарии одержала домашнюю победу над командой Чехии — 1:0.

    Единственный гол на счету защитника Василя Божикова отличившегося на 56-й минуте.

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов отыграл весь матч, но не смог отметиться результативными действиями.

    Также в игре принял участие экс-игрок «Енисея» и «Амкара» Петар Занев, а в составе Чехии вышел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

    Встречу судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа A
    Болгария — Чехия — 1:0 (0:0)
    Гол: Божиков, 56Болгария: Георгиев, Занев, Терзиев, С.Попов, Божиков, И.Попов, Марселинью, Костадинов, Вандерсон (Неделев, 73), Малинов (Цветков, 88), Десподов (Краев, 69)Чехия: Коларж, Кудела, Челустка, Кадержабек, Боржил, Дарида, Янкто, Соучек, Шевчик (Масопуст, 66), Крал (Хушбауэр, 71), Ондрашек (Долежал, 79)Предупреждения: Костадинов, 50. Кудела, 64. Георгиев, 90+2. Янкто, 90+3

    Отметим, что Англия и Чехия уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. 0

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