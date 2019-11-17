Косово — Англия: счет матча 0:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Гарри Уинкс получил передачу от Окслейд-Чемберлена, легко по центру прорвался в штрафную, продвинулся к воротам и аккуратно пробил под самую штангу.
На 79-й минуте Стерлинг получил пас у правого края штрафной, далее ушёл на рывке от Кололли и низом прострелил, мяч после срезки от защитника отлетел к дальней штанге, откуда Кейн в касание пробил точно в цель.
На 83-й минуте Стерлинг по центру разогнал атаку, последующая передача к левому краю штрафной получилась на Рашфорда, который ударом «щекой» изящно отправил мяч низом в дальний угол ворот.
Окончательный счет был установлен на первой компенсированной минуте. Потеряли хозяева мяч у своей штрафной, Кейн использовал это и сделал передачу к 11-метровой отметке, Маунт отблагодарил капитана, направив мяч в сетку ворот.
В другом матче группы сборная Болгарии одержала домашнюю победу над командой Чехии — 1:0.
Единственный гол на счету защитника Василя Божикова отличившегося на 56-й минуте.
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов отыграл весь матч, но не смог отметиться результативными действиями.
Также в игре принял участие экс-игрок «Енисея» и «Амкара» Петар Занев, а в составе Чехии вышел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.
Встречу судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Отметим, что Англия и Чехия уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. 0