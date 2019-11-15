«Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов

избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает The Athletic.

По информации издания, отчет о проверке клуба будет опубликован в декабре. «Сити» будет наказан денежным штрафом.

В 2018 году издание Spiegel опубликовало ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении клуба.

«Ман Сити» — действующий чемпионат английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства страны.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» идет на первом месте в группе С, набрав 10 очков. 0