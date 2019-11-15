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    «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов

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    «Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает The Athletic.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    По информации издания, отчет о проверке клуба будет опубликован в декабре. «Сити» будет наказан денежным штрафом.

    В 2018 году издание Spiegel опубликовало ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении клуба.

    «Ман Сити» — действующий чемпионат английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства страны.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» идет на первом месте в группе С, набрав 10 очков. 0

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