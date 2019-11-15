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    «Манчестер Сити» заинтересован в покупке двух игроков «Лестера»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Манчестер Сити Лестер Сити
    «Манчестер Сити» интересуется двумя футболистами «Лестера», сообщает Sky Sports.

    Джонни Эванс
    Джонни Эванс

    По информации источника, речь о защитниках Джонни Эвансе и Чагларе Сеюнджю, трансферы которых в стан «горожан» могут состояться уже в зимнее трансферное окно.

    Оба футболиста в текущем сезоне провели по 12 матчей в АПЛ. 31-летний Эванс записал на свой счет один гол. 23-летний Сеюнджю забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

    Контракт Эванса с «Лестером» рассчитан до июня 2021 года, а его стоимость по Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. Соглашение Сеюнджю истекает летом 2023 года. Стоимость турка — 20 миллионов евро. 0

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