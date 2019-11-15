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    Англия и Чехия одержали победы и вышли на Евро-2020

    Англия — Черногория: счет матча 7:0, обзор голов

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    Сборная Англии одержала домашнюю победу над командой Черногории (7:0) в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе А

    Англия — Черногория
    Англия — Черногория

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Чилвел исполнил диагональную передачу с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Окслейд-Чемберлен сильным ударом с острого угла отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 18-й минуте Чилвел исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Гарри Кейн ударом головой замкнул этот пас.

    На 24-й минуте Чилвел исполнил выверенную подачу теперь уже с углового во вратарскую и Кейн ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот, оформив дубль.

    На 30-й минуте, после подачи с правого фланга атаки во вратарскую, головой пробил Магуайр, но попал во вратаря. Мяч отскочил к Рашфорду, после чего Маркус прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.

    На 37-й минуте Александер-Арнольд исполнил подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Кейн без особого сопротивления мяч остановил и отправил его в дальний угол ворот.

    На 66-й минуте, в ходе быстрой атаки Англии Маунт вместо удара вдруг прострелил во вратарскую и там Шофранац при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

    А на 84-й минуте Санчо прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр, где Абрахам ударом в касание уверенно замкнул этот пас.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
    Англия — Черногория — 7:0 (5:0)
    Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 (1:0). Кейн, 19 (2:0). Кейн, 24 (3:0). Рэшфорд, 30 (4:0). Кейн, 37 (5:0). Шофранац, 67 — в свои ворота (6:0). Абрахам, 84 (7:0)Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Магуайр, Стоунс, Чилвелл, Уинкс, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон, 56), Маунт (Гомес, 70), Рэшфорд, Санчо, Кейн (Абрахам, 57)Черногория: Миятович, Вешович, Шофранац, Симич, Радунович (Распопович, 46), Хочко, Лагатор, Вукчевич, Йовович (Янкович, 65), Хакшабанович (Больевич, 74), БечирайПредупреждения: Вешович, 33. Рэшфорд, 33

    В другом матче группы А сборная Чехии одержала домашнюю победу над командой Косово со счетом 2:1.

    Счет на 50-й минуте открыли косовары — отличился Атдхи Нухиу. На 71-й минуте Алекс Крал сравнял счет.

    А на 79-й минуте Ондржей Челюстка забил победный для сборной Чехии гол.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
    Чехия — Косово 2:1 (0:0, 2:1)
    Голы: 0:1 — 50 Нухиу, 1:1 — 71 Крал, 2:1 — 79 ЧелюсткаЧехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Боржил, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крал, Дарида, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчик (Ондрашек, 61)Косово : Мурич, Алити, Войвода, Ррахмани, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашица, Кололи, Рашкай (Халими, 46), Бериша, Целина (Рашани, 85), НухиуПредупреждения: Рашкай (15), Алити (23), Боржил (31), Нухиу (32), Соучек (55), Жегрова (90)

    Группа А: 1. Англия — 18 очков (7 матчей), 2. Чехия — 15 (7), 3. Косово — 11 (7), 4. Болгария — 3 (7), 5. Черногория — 3 (8).

    В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Англии сыграет в гостях с Косово (17 ноября). В другом матче группы в этот же день сыграют Болгария и Чехия. 0

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