Англия — Черногория: счет матча 7:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Чилвел исполнил диагональную передачу с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Окслейд-Чемберлен сильным ударом с острого угла отправил мяч в дальний угол ворот.
На 18-й минуте Чилвел исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Гарри Кейн ударом головой замкнул этот пас.
На 24-й минуте Чилвел исполнил выверенную подачу теперь уже с углового во вратарскую и Кейн ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот, оформив дубль.
На 30-й минуте, после подачи с правого фланга атаки во вратарскую, головой пробил Магуайр, но попал во вратаря. Мяч отскочил к Рашфорду, после чего Маркус прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.
На 37-й минуте Александер-Арнольд исполнил подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Кейн без особого сопротивления мяч остановил и отправил его в дальний угол ворот.
На 66-й минуте, в ходе быстрой атаки Англии Маунт вместо удара вдруг прострелил во вратарскую и там Шофранац при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.
А на 84-й минуте Санчо прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр, где Абрахам ударом в касание уверенно замкнул этот пас.
В другом матче группы А сборная Чехии одержала домашнюю победу над командой Косово со счетом 2:1.
Счет на 50-й минуте открыли косовары — отличился Атдхи Нухиу. На 71-й минуте Алекс Крал сравнял счет.
А на 79-й минуте Ондржей Челюстка забил победный для сборной Чехии гол.
Группа А: 1. Англия — 18 очков (7 матчей), 2. Чехия — 15 (7), 3. Косово — 11 (7), 4. Болгария — 3 (7), 5. Черногория — 3 (8).
В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Англии сыграет в гостях с Косово (17 ноября). В другом матче группы в этот же день сыграют Болгария и Чехия. 0