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    Гончаренко дисквалифицирован на два матча

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно), передает «Спорт-Экспресс».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.

    Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру.

    Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

    Кроме того, на два матча отстранен полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович за фол на форварде «Спартака» Эселиэле Понсе. 0

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