Гончаренко дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренерана 2 матча (1 — условно), передает «Спорт-Экспресс».

Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.

Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру.

Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

Кроме того, на два матча отстранен полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович за фол на форварде «Спартака» Эселиэле Понсе. 0