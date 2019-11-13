Гончаренко дисквалифицирован на два матча

Виктор Гончаренко
globallookpress.com
Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру.
Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.
Кроме того, на два матча отстранен полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович за фол на форварде «Спартака» Эселиэле Понсе. 0