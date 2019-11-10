«Оренбург» — «Уфа»: счет 0:0

В матче 16 турапринимал. Команд не смогли открыть счет как в первом, так и во втором тайме. Счет в игре составил 0:0.

После этого поединка «Оренбург» занимает 8 место с 19 очками, а «Уфа» идет на 10 строчке с 18 баллами в активе.

В следующий раз «Оренбург» примет «Ахмат», а «Уфа» дома сыграет с «Сочи».