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    «Оренбург» и «Уфа» расписали нулевую ничью

    «Оренбург» — «Уфа»: счет 0:0

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    В матче 16 тура «Оренбург» принимал «Уфу». Команд не смогли открыть счет как в первом, так и во втором тайме. Счет в игре составил 0:0.

    Фото с матча
    Фото с матча

    После этого поединка «Оренбург» занимает 8 место с 19 очками, а «Уфа» идет на 10 строчке с 18 баллами в активе.

    В следующий раз «Оренбург» примет «Ахмат», а «Уфа» дома сыграет с «Сочи».

    РПЛ. 16 тур
    «Оренбург» — «Уфа»
    «Оренбург» Климович, Зотов, Терехов, Малых, Радакович, Мишкич, Рогич, Аюпов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 82), Деспотович, Фамейе (Черных, 77)«Уфа» Беленов, Сухов, Пуцко, Неделчару, Йокич, Фомин, Голубев, Карп, Табидзе (Бизяк, 72), Кротов (Вомбергар, 79), Козлов (Аликин, 74)Предупреждения: Радакович (73), Аюпов (90)
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