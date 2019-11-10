«Оренбург» — «Уфа»: счет 0:0

Фото с матча
«Оренбург»
После этого поединка «Оренбург» занимает 8 место с 19 очками, а «Уфа» идет на 10 строчке с 18 баллами в активе.
В следующий раз «Оренбург» примет «Ахмат», а «Уфа» дома сыграет с «Сочи».
РПЛ. 16 тур
«Оренбург» — «Уфа»
«Оренбург» Климович, Зотов, Терехов, Малых, Радакович, Мишкич, Рогич, Аюпов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 82), Деспотович, Фамейе (Черных, 77)«Уфа» Беленов, Сухов, Пуцко, Неделчару, Йокич, Фомин, Голубев, Карп, Табидзе (Бизяк, 72), Кротов (Вомбергар, 79), Козлов (Аликин, 74)Предупреждения: Радакович (73), Аюпов (90)