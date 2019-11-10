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    «Лацио» одолел «Лечче» и вернулся на третье место в Серии А

    «Лацио» — «Лечче»: счет матча 4:2, обзор голов

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    Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над «Лечче» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

    «Лацио»
    «Лацио»

    Дубль в составе римского клуба оформил Хоакин Корреа, еще по голу забили Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле (с пенальти).

    В составе гостей отличились Джанлука Лападула и Андреа Ла Мантиа.

    «Лацио» поднялся на третье место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка. «Лечче» с 10 очками располагается на 16-й строчке.

    Серия А. 12-й тур
    «Лацио» — «Лечче» — 4:2 (1:1)
    Голы: Корреа, 30 (1:0). Лападула, 40 (1:1). Милинкович-Савич, 62 (2:1). Иммобиле, 77 — с пенальти (3:1). Корреа, 80 (4:1). Ла Мантия, 85 (4:2)Нереализованный пенальти: Бабакар, 67 (вратарь)«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон (Баштуш, 72), Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 51), Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Бериша, 86)«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Лучони, Меккарьелло (Рисполи, 86), Манкосу, Тахцидис, Маер (Шахов, 70), Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 73), ЛападулаПредупреждения: Манкосу, 4. Лукас, 34. Лападула, 59. Иммобиле, 67. Лучони, 69

    В других матчах дня «Аталанта» в меньшинстве не смогла победить «Сампдорию» (0:0), «Удинезе» и СПАЛ тоже не забили друг другу голов. 0

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