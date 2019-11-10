«Кальяри» — «Фиорентина»: счет 5:2, обзор голов

Раджа Найнгголан в объятиях партнера по команде
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На 17 минуте Рог забил первый гол с передачи Найнгголана. Чуть позже счет удвоил Пизакане, воспользовавшись пасом Чигарини. На 34 минуте Найнгголан сделал второй ассист, с помощью которого забил Симеоне.
Жуан Педру сделал счет разгромным. Ему подсобил все тот же Найнгголан. Спустя 11 минут бельгиец смог отметиться и сам.
В составе «фиалок» дублем отметился Влахович.
«Кальяри» поднялся на третье место, набрав 24 пункта. «Фиорентина» восьмая. У нее 16 пунктов.
Серия А. 12 тур
«Кальяри» — «Фиорентина»
Голы: 1:0 — 16 Рог, 2:0 — 26 Пизакане, 3:0 — 34 Симеоне, 4:0 — 54 Жоао Педро, 5:0 — 65 Наингголан, 5:1 — 75 Влахович, 5:2 — 87 Влахович«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пеллегрини, Пизакане, Каччаторе, Нандес (Рагатцу, 83), Рог, Наингголан (Кастро, 78), Чигарини, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 74)«Фиорентина»: Дронговски, Далберт, Пеццелья, Миленкович, Лирола (Соттил, 46), Кастровилли (Бенасси, 67), Пульгар, Кьеза (Геззаль, 73), Бадель, Касерес, ВлаховичПредупреждения: Кастровилли (21), Пульгар (42), Нандес (69), Соттил (77)