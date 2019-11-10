ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Крылья Советов»Подрезанные «Крылья». Бакаев тащит «Спартак» к успеху
  • 18:19
    • Ари и Берг сыграют в атаке «Краснодара» против «Локо»
  • 18:08
    • Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла
  • 15:27
    • Хусаинов: Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в матче «Оренбург» — «Уфа»
  • 15:06
    • Вирджил ван Дейк: Мы не думаем о ничье
  • 14:48
    • «Ювентус» готов обменять нескольких своих футболистов на Поля Погба
    Все новости спорта

    «Кальяри» и «Фиорентина» выдали «хоккейный» поединок

    «Кальяри» — «Фиорентина»: счет 5:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Кальяри Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 12 тура Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» выдали сверхрезультат, сыграв со счетом 5:2. Хозяева вели в счете после первого тайма 3:0.

    Раджа Найнгголан в объятиях партнера по команде
    Раджа Найнгголан в объятиях партнера по команде

    На 17 минуте Рог забил первый гол с передачи Найнгголана. Чуть позже счет удвоил Пизакане, воспользовавшись пасом Чигарини. На 34 минуте Найнгголан сделал второй ассист, с помощью которого забил Симеоне.

    Жуан Педру сделал счет разгромным. Ему подсобил все тот же Найнгголан. Спустя 11 минут бельгиец смог отметиться и сам.

    В составе «фиалок» дублем отметился Влахович.

    «Кальяри» поднялся на третье место, набрав 24 пункта. «Фиорентина» восьмая. У нее 16 пунктов.

    Серия А. 12 тур
    «Кальяри» — «Фиорентина»
    Голы: 1:0 — 16 Рог, 2:0 — 26 Пизакане, 3:0 — 34 Симеоне, 4:0 — 54 Жоао Педро, 5:0 — 65 Наингголан, 5:1 — 75 Влахович, 5:2 — 87 Влахович«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пеллегрини, Пизакане, Каччаторе, Нандес (Рагатцу, 83), Рог, Наингголан (Кастро, 78), Чигарини, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 74)«Фиорентина»: Дронговски, Далберт, Пеццелья, Миленкович, Лирола (Соттил, 46), Кастровилли (Бенасси, 67), Пульгар, Кьеза (Геззаль, 73), Бадель, Касерес, ВлаховичПредупреждения: Кастровилли (21), Пульгар (42), Нандес (69), Соттил (77)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • 04/11/2019 в 23:29
    •
  • Прогноз
  • «Парма» — «Рома»
  • 3.40
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья беспроигрышная серия прервется на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Что покажут «Локо» и «Краснодар» после еврокубковых баталий?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Выстоит ли «Милан» против «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Евгений Кузнецов Хоккей НХЛ. Шайбы Кузнецова, Свечникова и Наместникова, два очка МалкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 ноября 10:010
  • 15:53
    • «Зенит» с минимальным счетом обыграл на выезде «Арсенал»
  • 14:28
    • Защитник «Барселоны» выбыл на пять недель из-за травмы
  • 13:33
    • «Оренбург» и «Уфа» расписали нулевую ничью
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» уступил «Лестеру»Обзор матчей двенадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:530
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Медведев победить удобного соперника в Лондоне?
  • 3.16
    •
  • 16:44
    • «Кальяри» и «Фиорентина» выдали «хоккейный» поединок
  • 10:58
    • Жардим: Головин мог забить еще один или два гола
  • 10:44
    • Cондерс защитил титул WBO
    ЦСКА Футбол Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-оффРеакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА и «Ференцвароша» 08/11/2019 в 02:060
  • 10:29
    • «Оренбург» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
  • 09:14
    • Месси забил 10 голов 22-й команде в Примере
  • 08:57
    • Дабл-даблы Хардена и Дончича, седьмая подряд победа «Бостона»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие