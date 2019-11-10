«Кальяри» — «Фиорентина»: счет 5:2, обзор голов

В матче 12 тура Серии Авыдали сверхрезультат, сыграв со счетом 5:2. Хозяева вели в счете после первого тайма 3:0.

Раджа Найнгголан в объятиях партнера по команде globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 17 минуте Рог забил первый гол с передачи Найнгголана. Чуть позже счет удвоил Пизакане, воспользовавшись пасом Чигарини. На 34 минуте Найнгголан сделал второй ассист, с помощью которого забил Симеоне.

Жуан Педру сделал счет разгромным. Ему подсобил все тот же Найнгголан. Спустя 11 минут бельгиец смог отметиться и сам.

В составе «фиалок» дублем отметился Влахович.

«Кальяри» поднялся на третье место, набрав 24 пункта. «Фиорентина» восьмая. У нее 16 пунктов.