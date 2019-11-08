Варди — лучший игрок АПЛ в октябре, Лэмпард — тренер месяца

В этом месяце команда игрока стала третьей в турнирной таблице чемпионата. Форвард забил четыре мяча в трех матчах.
3⃣ games, 4⃣ goals, 1⃣ hat-trick
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October is... @vardy7 🥳#PLAwards pic.twitter.com/FMO8MkGKMr— Premier League (@premierleague) November 8, 2019
Конкурентами футболиста были Джек Грилиш («Астон Вилла») Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Виллиан («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер».)
Рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ. Это первая награда для молодого менеджера лондонской команды.
👏 Frank Lampard 👏— Premier League (@premierleague) November 8, 2019
The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0
Под его руководством «Синие» трижды выиграли, победив «Саутгемптон» (4:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (4:2) и закрепились на четвертой строчке.
Приз ему уступили Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»).