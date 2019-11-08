Варди — лучший игрок АПЛ в октябре, Лэмпард — тренер месяца

Нападающийпризнан лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге.

В этом месяце команда игрока стала третьей в турнирной таблице чемпионата. Форвард забил четыре мяча в трех матчах.

Конкурентами футболиста были Джек Грилиш («Астон Вилла») Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Виллиан («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер».)

Рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ. Это первая награда для молодого менеджера лондонской команды.

👏 Frank Lampard 👏

The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0 — Premier League (@premierleague) November 8, 2019

Под его руководством «Синие» трижды выиграли, победив «Саутгемптон» (4:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (4:2) и закрепились на четвертой строчке.

Приз ему уступили Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»).

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