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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»

    «МЮ» — «Партизан»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил сербский «Партизан» — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников у чужой штрафной, после чего отдал пас низом на Гринвуда. Мэйсон сначала убрал с пути защитника, а затем точно пробил в ближний угол ворот.

    На 33-й минуте белградцы потеряли мяч поблизости от своей штрафной, после чего Марсьяль по центру ворвался во владения Стойковича, убрал с пути защитника и точно низом пробил в дальний угол ворот.

    А на 49-й минуте Янг отпасовал низом на левом краю чужой штрафной под удар Рашфорду, а тот в касание выстрелил в ближнюю девятку ворот.

    Английская команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы L. Сербский клуб с 4 очками идет на третьей строчке.

    Лига Европы. Группа L. 4 тур
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Партизан» (Сербия) — 3:0 (2:0)
    Голы: Гринвуд, 22 (1:0). Марсьяль, 33 (2:0). Рэшфорд, 49 (3:0)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Рохо, Магуайр, Ван-Биссака, Мата, Фред (Гарнер, 63), Мактоминэй (Лингард, 75), Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 67), Гринвуд«Партизан»: Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Сума, Зджелар, Шчекич, Садик (Иванович, 86), Асано (Ф.Стеванович, 70)Предупреждения: Натхо, 32. Павлович, 58. Янг, 71
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