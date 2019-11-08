«МЮ» — «Партизан»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников у чужой штрафной, после чего отдал пас низом на Гринвуда. Мэйсон сначала убрал с пути защитника, а затем точно пробил в ближний угол ворот.
На 33-й минуте белградцы потеряли мяч поблизости от своей штрафной, после чего Марсьяль по центру ворвался во владения Стойковича, убрал с пути защитника и точно низом пробил в дальний угол ворот.
А на 49-й минуте Янг отпасовал низом на левом краю чужой штрафной под удар Рашфорду, а тот в касание выстрелил в ближнюю девятку ворот.
Английская команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы L. Сербский клуб с 4 очками идет на третьей строчке.
Лига Европы. Группа L. 4 тур
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Партизан» (Сербия) — 3:0 (2:0)
Голы: Гринвуд, 22 (1:0). Марсьяль, 33 (2:0). Рэшфорд, 49 (3:0)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Рохо, Магуайр, Ван-Биссака, Мата, Фред (Гарнер, 63), Мактоминэй (Лингард, 75), Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 67), Гринвуд«Партизан»: Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Сума, Зджелар, Шчекич, Садик (Иванович, 86), Асано (Ф.Стеванович, 70)Предупреждения: Натхо, 32. Павлович, 58. Янг, 71