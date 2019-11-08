«МЮ» — «Партизан»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европына своем поле разгромил сербский— 3:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников у чужой штрафной, после чего отдал пас низом на Гринвуда. Мэйсон сначала убрал с пути защитника, а затем точно пробил в ближний угол ворот.

На 33-й минуте белградцы потеряли мяч поблизости от своей штрафной, после чего Марсьяль по центру ворвался во владения Стойковича, убрал с пути защитника и точно низом пробил в дальний угол ворот.

А на 49-й минуте Янг отпасовал низом на левом краю чужой штрафной под удар Рашфорду, а тот в касание выстрелил в ближнюю девятку ворот.

Английская команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы L. Сербский клуб с 4 очками идет на третьей строчке.