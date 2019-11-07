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    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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    После матчей среды занимающее шестое место в рейтинге Португалия увеличила отрыв от седьмой России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    В этот день «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2) в Лиге чемпионов, а «Витория» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) в Лиге Европы. Теперь разница между ассоциациями составляет 1,166 балла.

    В четверг заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится в Лиге Европы — московский ЦСКА в Будапеште встретится с венгерским «Ференцварошем», а «Краснодар» дома примет турецкий «Трабзонспор».

    Представляющие Португалию «Спортинг», «Порту» и «Брага» сыграют с норвежским «Русенборгом», шотландским «Рейнджерс» и турецким «Бешикташем» соответственно.

    Рейтинг страны в списке определяется на основании суммы коэффициентов за последние пять лет. Итоговое место определяет количество команд, которые будут участвовать в еврокубках от каждой страны. Шестое место позволяет выставить в Лиге чемпионов три команды, а седьмое — две. 0

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