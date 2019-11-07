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    Наставник «Ривер Плейт» может сменить Вальверде в «Барселоне»

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    Экс-футболист сборной Аргентины Клаудио Борги заявил, что зимой «Барселона» сменит тренера. Преемником Эрнесто Вальверде он назвал наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

    Марсело Гальярдо
    Марсело Гальярдо

    «Марсело Гальярдо возглавит "Барселону" в декабре. Дела у команды Вальверде сейчас идут не лучшим образом, а Марсело — один из лучших специалистов в мире», — заявил Борги в интервью TNT Sports.

    43-летний аргентинский специалист Марсело Гальярдо с 2014 года возглавляет «Ривер Плейт» и привел команду к двум победам в Кубке Либертадорес. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до 2021 года.

    Ранее появилась информация о том, что Вальверде рискует потерять работу, если команда продолжит показывать неудовлетворительные результаты.

    «Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 22 очка в 11 матчах. 0

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