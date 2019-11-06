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    «Арсенал» упустил победу над «Виторией»

    «Витория» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Португальская «Витория Гимарайнш» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1) в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Пепе адресовал мяч на дальний угол вратарской, где выше всех выпрыгнул Мустафи, который и поразил ворота соперника.

    Сравнял счет на 90-й минуте Бруну Дуарте. Прошел очередной заброс в штрафную гостей, защитники не смогли вынести мяч, а Дуарте ударом в падении через себя с линии вратарской отправил снаряд в цель.

    Лондонский клуб лидирует в группе F, имея в активе 10 очков после четырех матчей. «Витория» с одним очком на последнем месте.

    Лига Европы. Группа F. 4-й тур
    «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Арсенал» (Англия) — 1:1 (0:0)
    Голы: Мустафи, 81 (0:1). Бруну Дуарте, 90+1 (1:1)«Витория Гимарайнш»: Дуглас, Венансиу, Гарсия, Рафа Суариш, Тапсоба, Агу, Лукас Эванжелиста (Бонатини, 82), Пепе I (Поа, 61), Эдвардс, Давидсон (Рошинья, 68), Бруну Дуарте«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Мустафи, Тирни, Холдинг, Себальос (Гендузи, 54), Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Торрейра, 78), Пепе, Сака (Ляказетт, 65), МартинеллиПредупреждения: Мустафи, 19. Рафа Суариш, 33. Холдинг, 66
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