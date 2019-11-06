«Витория» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

Португальскаясыграла вничью с лондонским(1:1) в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Пепе адресовал мяч на дальний угол вратарской, где выше всех выпрыгнул Мустафи, который и поразил ворота соперника.

Сравнял счет на 90-й минуте Бруну Дуарте. Прошел очередной заброс в штрафную гостей, защитники не смогли вынести мяч, а Дуарте ударом в падении через себя с линии вратарской отправил снаряд в цель.

Лондонский клуб лидирует в группе F, имея в активе 10 очков после четырех матчей. «Витория» с одним очком на последнем месте.