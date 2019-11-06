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    «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в Белграде

    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Црвена Звезда Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Лондонский «Тоттенхэм» разгромил в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 4:0.

    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»
    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»

    Первый гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи. Сначала Кейн вышел один на один с голкипером Боряном Миланом, но пробил в штангу. На добивании первым оказался Сон, но и он не смог поразить ворота, угодив в одного из защитников.

    К мячу первым подоспел Кейн, но угодил в штангу во второй раз. На подборе снова игрок лондонцев — Алли, но и он попал в перекладину. И только после четвертого добивания Джовани Ло Чельсо смог отправить мяч в сетку ворот хозяев поля — 0:1.

    Удвоили преимущество гости на 58-й минуте. Н'Домбеле обыгрался с Алли, тот покатил мяч к левому флангу на Сона, который с острого угла отправил мяч в сетку ворот — 0:2.

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    Третий гол в ворота «Црвены Звезды» был забит на 61-й минуте. Кейн отпасовал на Роуза, тот прострелил к углу вратарской, откуда Хынмин Сон переправил мяч в сетку ворот. 0:3.

    Под занавес встречи, на 85-й минуте, Кристиан Эриксен забил четвертый гол: Роуз прострелил, а Эриксен, укрыв мяч корпусом, отправил его впритирку со штангой. 0:4.

    Футбол. Лига чемпионов
    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» 0:4
    Голы: 0:1 — 34 Ло Чельсо, 0:2 — 57 Сон Хын Мин, 0:3 — 61 Сон Хын Мин, 0:4 — 85 Эриксен«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич (Жандер, 46), Милунович, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчич (Каньяс, 62), Гарсия (Боачи, 68), Марин, ван Ла Парра, Павков«Тоттенхэм»: Гассанига, Фойт, Санчес, Дайер, Роуз, Сиссоко, Ндомбеле, Ло Чельсо (Скипп, 86), Алли (Эриксен, 62), Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), КейнПредупреждения: Дайер (30), Петрович (65), Скипп (90)

    «Тоттенхэм» набрал 7 очков, это второе место в группе B. Лидирует здесь «Бавария» — 12, которая уже вышла в плей-офф. Белградцы идут на третьей позиции — 3 очка, «Олимпиакос» — 1 очко.

    В 4-м туре ЛЧ «Тоттенхэм» примет «Олимпиакос», а «Црвена Звезда» — «Баварию». Матчи пройдут 26 ноября. 0

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