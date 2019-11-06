«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:4, обзор голов

Первый гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи. Сначала Кейн вышел один на один с голкипером Боряном Миланом, но пробил в штангу. На добивании первым оказался Сон, но и он не смог поразить ворота, угодив в одного из защитников.
К мячу первым подоспел Кейн, но угодил в штангу во второй раз. На подборе снова игрок лондонцев — Алли, но и он попал в перекладину. И только после четвертого добивания Джовани Ло Чельсо смог отправить мяч в сетку ворот хозяев поля — 0:1.
Удвоили преимущество гости на 58-й минуте. Н'Домбеле обыгрался с Алли, тот покатил мяч к левому флангу на Сона, который с острого угла отправил мяч в сетку ворот — 0:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Третий гол в ворота «Црвены Звезды» был забит на 61-й минуте. Кейн отпасовал на Роуза, тот прострелил к углу вратарской, откуда Хынмин Сон переправил мяч в сетку ворот. 0:3.
Под занавес встречи, на 85-й минуте, Кристиан Эриксен забил четвертый гол: Роуз прострелил, а Эриксен, укрыв мяч корпусом, отправил его впритирку со штангой. 0:4.
«Тоттенхэм» набрал 7 очков, это второе место в группе B. Лидирует здесь «Бавария» — 12, которая уже вышла в плей-офф. Белградцы идут на третьей позиции — 3 очка, «Олимпиакос» — 1 очко.
В 4-м туре ЛЧ «Тоттенхэм» примет «Олимпиакос», а «Црвена Звезда» — «Баварию». Матчи пройдут 26 ноября. 0