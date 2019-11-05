«Алмерию» возглавил бывший игрок «Реала»

Экс-полузащитник «Реала»стал главным тренером «Альмерии», сообщает официальный сайт клуба из Сегунды.

Стороны заключили контракт, условия которого не разглашаются. На этой должности Гути сменил Педро Эмануэля.

До этого 43-летний испанец работал в молодежной команде «Реала» и был помощником главного тренера в «Бешикташе».

Напомним, почти всю игровую карьеру Гути провел в составе «Реала», воспитанником которого он является. С «Королевским клубом» он завоевал в общей сложности 15 трофеев, в том числе три раза выигрывал Лигу чемпионов.

По итогам 14 туров «Альмерия» занимает второе место в турнирной таблице Сегунды. 0