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    Фрыдрых: Чтобы закрыть Месси, нужно было помогать друг другу

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    Защитник «Славии» Михал Фрыдрых прокомментировал выездную ничью с «Барселоной» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Мечта сбылась, ведь я всегда хотел сыграть здесь! Очень доволен ничьей, особенно в свете того, что мы не пропустили. Нам помогла блестящая командная игра.

    Чтобы закрыть Месси, нужно было помогать друг другу. Нельзя было оставлять его один на один с кем-то из наших защитников. Мы страховали друг друга.

    Очень помог и наш вратарь Ондржей Коларж. Когда мы большими силами шли вперед, кто-то всегда оставался сзади, чтобы не дать Месси убежать в контратаку», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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