Фрыдрых: Чтобы закрыть Месси, нужно было помогать друг другу

Защитник «Славии»прокомментировал выездную ничью с(0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мечта сбылась, ведь я всегда хотел сыграть здесь! Очень доволен ничьей, особенно в свете того, что мы не пропустили. Нам помогла блестящая командная игра.

Чтобы закрыть Месси, нужно было помогать друг другу. Нельзя было оставлять его один на один с кем-то из наших защитников. Мы страховали друг друга.

Очень помог и наш вратарь Ондржей Коларж. Когда мы большими силами шли вперед, кто-то всегда оставался сзади, чтобы не дать Месси убежать в контратаку», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0