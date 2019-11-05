Бейл получил вызов в сборную Уэльса на ноябрьские отборочные матчи Евро-2020

Нападающий «Реала»получил вызов в состав сборной Уэльса на предстоящие матчи квалификационного раунда Евро-2020, несмотря на травму.

Напомним, что форвард получил повреждение 13 октября в матче против Хорватии. С тех пор он на поле не выходил.

Полная заявка сборной Уэльса:

Вратари: Хеннесси, Уорд, Адам Дэвис.

Защитники: Бен Дэвис, Тейлор, Джеймс Лоуренс, Уилльямс, Пул, Мефам, Локьер, Робертс, Гантер.

Полузащитники: Аллен, Ваулкс, Моррелл, Ампаду, Смит, Левитт, Рэмзи.

Нападающие: Уилсон, Джеймс, Том Лоуренс, Матондо, Бэйл, Робертс, Мур, Воукс.

16 ноября валлийцы сыграют с Азербайджаном на выезде, а через три дня примут Венгрию. Уэльс занимает четвертое место в турнирной таблице группы E и имеет восемь очков в активе. 0