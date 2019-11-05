Анчеллотти: В Лиге чемпионов всегда все решают мелочи

Главный тренер «Наполи»поделился ожиданиями от матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В третьем туре «Наполи» победил «Зальцбург» 3:2. В марте неаполитанцы разгромили австрийцев дома 3:0.

«Матч имеет большое значение, мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сделаем все, чтобы провести хорошую игру, а остальное не так важно.

Возможно, в последних матчах нам немного не хватало интенсивности, в какие-то моменты мы теряли контроль над игрой.

В Лиге чемпионов всегда все решают мелочи. Порой в этом сезоне мы демонстрировали великолепный футбол, но стабильности не хватало, и за это нам приходится расплачиваться, в особенности в серии А», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Победа выведет «Наполи» в плей-офф, если при этом очки потеряет «Генк» 0