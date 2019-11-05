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    Анчеллотти: В Лиге чемпионов всегда все решают мелочи

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    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Зальцбургом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    В третьем туре «Наполи» победил «Зальцбург» 3:2. В марте неаполитанцы разгромили австрийцев дома 3:0.

    «Матч имеет большое значение, мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сделаем все, чтобы провести хорошую игру, а остальное не так важно.

    Возможно, в последних матчах нам немного не хватало интенсивности, в какие-то моменты мы теряли контроль над игрой.

    В Лиге чемпионов всегда все решают мелочи. Порой в этом сезоне мы демонстрировали великолепный футбол, но стабильности не хватало, и за это нам приходится расплачиваться, в особенности в серии А», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Победа выведет «Наполи» в плей-офф, если при этом очки потеряет «Генк» 0

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