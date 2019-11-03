«Осасуна» — «Алавес»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу насо счетом 4:2.

Счет на 20-й минуте открыл полузащитник хозяев Рубен Гарсия, воспользовавшись передачей Луиса Авила на пустые ворота. На 26-й минуте отличился сам Авила, пробивший в касание с линии штрафной.

Спустя минуту после этого «Алавес» отквитал один мяч, его автором стал защитник Виктор Лагуардиа, подключившийся к атаке.

В добавленное к первому тайму время Роберто Торрес ударом с «точки» снова довел преимущество «Осасуны» до двух мячей.

На 51-й минуте Лукас Перес забил второй гол «Алавеса», реализовав пенальти, а на 55-й нападающий хозяев Хуан Вильяр установил окончательный результат ударом с одиннадцатиметровой отметки.

«Осасуна» с 18 очками оказалась на 8-м месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес» находится на 16-й строчке с 12 очками.