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    «Осасуна» забили четыре мяча «Алавесу»

    «Осасуна» — «Алавес»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу на «Алавесом» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 20-й минуте открыл полузащитник хозяев Рубен Гарсия, воспользовавшись передачей Луиса Авила на пустые ворота. На 26-й минуте отличился сам Авила, пробивший в касание с линии штрафной.

    Спустя минуту после этого «Алавес» отквитал один мяч, его автором стал защитник Виктор Лагуардиа, подключившийся к атаке.

    В добавленное к первому тайму время Роберто Торрес ударом с «точки» снова довел преимущество «Осасуны» до двух мячей.

    На 51-й минуте Лукас Перес забил второй гол «Алавеса», реализовав пенальти, а на 55-й нападающий хозяев Хуан Вильяр установил окончательный результат ударом с одиннадцатиметровой отметки.

    «Осасуна» с 18 очками оказалась на 8-м месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес» находится на 16-й строчке с 12 очками.

    Примера. 12-й тур
    «Осасуна» — «Алавес» — 4:2 (3:1)
    Голы: Р.Гарсия, 20 (1:0). Авила, 26 (2:0). Лагуардия, 27 (2:1). Р.Торрес, 45+6 — с пенальти (3:1). Лукас, 51 — с пенальти (3:2). Вильяр, 55 — с пенальти (4:2)«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Брашанац, 85), Ойер, Р.Торрес, Р.Гарсия (Иньиго Перес, 81), Вильяр (Кардона, 76), Авила«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия, Вакасо, М.Гарсия (Сайнс, 58), Понс, Хоселу (Гвидетти, 76), Лукас, Алейш Видаль (Берк, 67)Предупреждения: Магальян, 10. Авила, 41. Мерида, 69. Лагуардия, 84. Кардона, 84. Эступиньян, 90+2
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