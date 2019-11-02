«Леванте» — «Барселона»: счет матча 3:1, обзор голов

В рамках 12-го тура испанской Примерына своем поле нанес поражение— 3:1.

Счет на 38-й минуте открыли каталонцы благодаря точному удару Лионеля Месси, который реализовал пенальти.

Хозяева отыгрались на 61-й минуте усилиями Хосе Кампаньи, который ворвался в свободную зону и с пределов чужой штрафной площади поразил ворота.

Спустя пару минут Борха Майораль вывел «Леванте» вперед, нанеся точный удар в угол ворот.

Победную точку на 68-й минуте поставил Неманья Радоя, который забил с помощью рикошета от ноги Серхио Бускетса.

Примера. 12-й тур «Леванте» — «Барселона» — 3:1 (0:1) Голы: Месси, 38 — с пенальти (0:1). Кампанья, 61 (1:1). Майораль, 63 (2:1). Радойя, 68 (3:1)«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Везу, Постиго, Клерк, Мелеро, Радойя, Барди (Рочина, 62), Кампанья (Кабако, 88), Майораль, Моралес (Вукчевич, 82)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Видаль (Бускетс, 65), де Йонг, Артур (Фати, 67), Месси, Суарес (Перес, 41), ГризманнПредупреждения: Артур, 12. Барди, 52. Гризманн, 56. Пике, 66. Лангле, 67. Сержи Роберто, 81. Фати, 85

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает первое место (22 очка), а «Леванте» — восьмое (17 очков). 0