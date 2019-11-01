Чалов вызван в молодежную сборную России

Встреча с Латвией состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону. С сербами молодежная сборная России сыграет 19 ноября в Нише.
Полностью состав российской «молодежки» выглядит следующим образом:
Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак», Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин», Казань), Никита Каккоев («Томь», Томск), Михаил Лысов («Локомотив», Москва).
Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо», Москва), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»). 0