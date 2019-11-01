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    Чалов вызван в молодежную сборную России

    Футбол РФС Сборная России Футбол России Сборная Латвии Сборная Сербии
    Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с командами Латвии и Сербии, сообщает официальный сайт РФС.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Встреча с Латвией состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону. С сербами молодежная сборная России сыграет 19 ноября в Нише.

    Полностью состав российской «молодежки» выглядит следующим образом:

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак», Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин», Казань), Никита Каккоев («Томь», Томск), Михаил Лысов («Локомотив», Москва).

    Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо», Москва), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»). 0

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