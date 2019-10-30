«Вольфсбург» — «Лейпциг»: счет матча 1:6, обзор голов

одержал уверенную победу надв выездном матче второго раунда Кубка Германии.

Встреча, которая прошла на «Фольксваген-Арене», завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал Тимо Вернер, записавший на свой счет два гола (68 и 88 минуты) и две результативные передачи. Также у победителей отличились Марсель Забитцер (55), Эмиль Форсберг (58) и Конрад Лаймер (61). Еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Павао Перван (13).

В составе «волков» гол престижа забил Ваутер Вегорст (89).

Эта победа позволила «Лейпцигу» выйти в третий раунд турнира. 0