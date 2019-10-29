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    Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы

    Футбол Сборная Аргентины
    Аргентинский клуб «Сан-Мартин Прогресо» переименует стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает Tyc Sports.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала

    По данным источника, переименование состоится 31 октября. В этот день Сале исполнилось бы 29 лет. Возле стадиона также появится граффити с изображением игрока. Сала был воспитанником «Сан-Мартина» и выступал за клуб до 2005 года.

    Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.

    Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. 0

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