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    «Севилья» вышла на пятое место в примере

    «Севилья» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Хетафе» — 2:0.

    «Севилья»
    «Севилья»

    Счет в матче был открыт в середине второго тайма, на 69-й минуте гол забил Хавьер Эрнандес, а на 78-й минуте Лукас Окампос установил окончательный счет.

    Напомним, «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

    По итогам матча «Севилья» занимает пятое место в таблице Примеры, набрав 19 очков, а «Хетафе» — девятый, у команды 13 очков в копилке.

    Примера. 10-й тур
    «Севилья» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)
    Голы: Эрнандес, 69 (1:0). Окампос, 78 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 69), Эрнандес (де Йонг, 81), Нолито (Оливер Торрес, 58), Окампос«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Оливера, 54), Рауль Гарсия (Кенеди, 75), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 60), Хасон, Хайме МатаПредупреждения: Банега, 15. Хасон, 18. Хайме Мата, 23. Оливера, 71. Окампос, 90
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