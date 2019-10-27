«Севилья» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, на 69-й минуте гол забил Хавьер Эрнандес, а на 78-й минуте Лукас Окампос установил окончательный счет.
Напомним, «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.
По итогам матча «Севилья» занимает пятое место в таблице Примеры, набрав 19 очков, а «Хетафе» — девятый, у команды 13 очков в копилке.
Примера. 10-й тур
«Севилья» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)
Голы: Эрнандес, 69 (1:0). Окампос, 78 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 69), Эрнандес (де Йонг, 81), Нолито (Оливер Торрес, 58), Окампос«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Оливера, 54), Рауль Гарсия (Кенеди, 75), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 60), Хасон, Хайме МатаПредупреждения: Банега, 15. Хасон, 18. Хайме Мата, 23. Оливера, 71. Окампос, 90