ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль Ньигес и Альваро МоратаМагия от Корреа, провал Уильямса и возвращение «Атлетико» в чемпионскую гонку
  • 18:24
    • Дубль Ларссона помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»
  • 18:43
    • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» огласили составы
  • 18:31
    • Гол в концовке принес «Динамо» победу над ЦСКА
  • 18:13
    • «Гранада» победила «Бетис» и вышла в лидеры Примеры
  • 17:23
    • ФНЛ: выездные победы «Химок» и «Ротора» и другие результаты
    Все новости спорта

    «Ренн» вырвал победу у «Тулузы»

    «Ренн» — «Тулуза»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Тулуза Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ренн» одержал домашнюю победу над «Тулузой» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На третьей минуте хозяев вывел вперед нападающий Мбайе Ньянг, а еще через три минуты полузащитник Адриен Юну удвоил преимущество «Ренна».

    «Тулуза» отквитала один гол перед перерывом благодаря точному удару хавбека Матье Доссеви на 41-й минуте, а на 84-й минуте Макс Градель сравнял счет.

    На второй компенсированной минуте полузащитник хозяев Янн Гбохо забил победный мяч и принес «Ренну» первую победу в восьми последних турах лиги 1.

    «Ренн» с 15 очками на 9-м месте в таблице Лиги 1, а «Тулуза» с 12 очками на 17-м месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись
  • Вчера в 15:44
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Марсель»
  • 2.40
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Аякс» лидерство в Эредивизи?
  • «Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Станет ли «Краснодар» на победный путь?
  • «Краснодар» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Ожидать ли нам результативный матч на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ростов» — «Сочи» Футбол Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в ПитереРеакция спортивных СМИ на победу «Ростова» над «Сочи» 01:190
  • 18:15
    • «Краснодар» и «Оренбург» объявили стартовые составы
  • 17:05
    • «Болонья» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию
  • 16:52
    • Семак: Хотелось бы забивать больше
    «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ Футбол «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезонРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Лестер» Вчера в 15:470
  • Экспресс дня

  • Чего ждать от старта недели в КХЛ?
  • 4.36
    •
  • 19:16
    • «Ренн» вырвал победу у «Тулузы»
  • 19:00
    • «Ньюкасл» упустил победу над «Вулверхэмптоном»
  • 16:37
    • «Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»
    Давид Луис Футбол Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтисьСобираем символическую команду из тех игроков, которые не подходят под стандартное описание для своих позиций Вчера в 15:440
  • 16:21
    • «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой»
  • 09:01
    • Слуцкий о Базуре: Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба
  • 08:55
    • «Дженоа» установила новый рекорд Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие