«Ренн» — «Тулуза»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

На третьей минуте хозяев вывел вперед нападающий Мбайе Ньянг, а еще через три минуты полузащитник Адриен Юну удвоил преимущество «Ренна».

«Тулуза» отквитала один гол перед перерывом благодаря точному удару хавбека Матье Доссеви на 41-й минуте, а на 84-й минуте Макс Градель сравнял счет.

На второй компенсированной минуте полузащитник хозяев Янн Гбохо забил победный мяч и принес «Ренну» первую победу в восьми последних турах лиги 1.

«Ренн» с 15 очками на 9-м месте в таблице Лиги 1, а «Тулуза» с 12 очками на 17-м месте. 0