«Зальцбург» — «Наполи»: счет матча 2:3, обзор голов

Австрийскийпотерпел домашнее поражение от итальянского(2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

У неаполитанцев дубль оформил Дрис Мертенс, победный мяч забил Лоренцо Инсинье.

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У австрийцев дубль оформил 19-летний форвард Эрлин Холанн.

Мертенс забил 116-й гол за «Наполи» в карьере и опередил по этому показателю легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону.

«Наполи» лидирует в своем квартете с 7 очками, «Ливерпуль» имеет на счету 6 очков, «Зальцбург» — 3, «Генк» — 1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Следующие матчи пройдут 5 ноября, когда «Ливерпуль» примет «Генк», а «Наполи» — «Зальцбург».