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    Дубль Мертенса помог «Наполи» удержать победу над «Зальцбургом»

    «Зальцбург» — «Наполи»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» потерпел домашнее поражение от итальянского «Наполи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У неаполитанцев дубль оформил Дрис Мертенс, победный мяч забил Лоренцо Инсинье.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    У австрийцев дубль оформил 19-летний форвард Эрлин Холанн.

    Мертенс забил 116-й гол за «Наполи» в карьере и опередил по этому показателю легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону.

    «Наполи» лидирует в своем квартете с 7 очками, «Ливерпуль» имеет на счету 6 очков, «Зальцбург» — 3, «Генк» — 1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Следующие матчи пройдут 5 ноября, когда «Ливерпуль» примет «Генк», а «Наполи» — «Зальцбург».

    Лига чемпионов. Группа E
    «Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Италия) — 2:3 (1:1)
    Голы: Мертенс, 17 (0:1). Холанн, 41 — с пенальти (1:1). Мертенс, 64 (1:2). Холанн, 72 (2:2). Инсинье, 73 (2:3)«Зальцбург»: Станкович (Коронел, 33), Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен, Юнузович, Мвепу (Койта, 89), Минамино, Хван Хи Чхан, Дака (Ашимеру, 68), Холанн«Наполи» (Италия): Мерет, Малькюи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис, Кальехон (Эльмас, 80), Мертенс (Льоренте, 76), Лосано (Инсинье, 65)Предупреждения: Лосано, 38. Малькюи, 40. Холанн, 45+2. Льоренте, 90
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