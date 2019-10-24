Клопп: Я не особо наслаждался игрой с «Генком», а вот результатом — это да

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал крупную гостевую победу над бельгийским(4:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Два мяча в этом матче забил хавбек мерсисайдцев Алек Окслейд-Чемберлен.

«Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное — это обороняться.

Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов. Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да.

Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против "Тоттенхэма".

Окс был таким же, как и сама игра. Он был очень хорош, но может еще лучше, и он об этом знает.

Он провел много времени вне игры, в некоторые моменты ему не хватало чувства ритма, но голы у него вышли на загляденье. Для него это большой шаг вперед.

В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию.

Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0