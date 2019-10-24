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    «Барселона» не без труда обыграла «Славию»

    «Славия» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Славия» принимала «Барселону» и потерпела поражение со счетом 1:2 в группе F.

    «Барселона» дважды вела в счете
    «Барселона» дважды вела в счете

    Каталонцы сумели организовать быстрый гол уже на третьей минуте: Лионель Месси отметился результативным ударом и стал первым игроком в истории, который забивал в 15 розыгрышах ЛЧ подряд.

    Гости за счет преимущества в технике спокойно контролировали ситуацию до перерыва. Однако во втором тайме чехи неожиданно сравняли счет. Борил принял мяч в штрафной от партнера и между двумя защитниками решился на удар с носка — тер Штеген каталонцев не спас.

    Подопечные Эрнесто Вальверде активно пошли вперед и создали целый ряд моментов, но забить удалось лишь однажды. На 57-й минуте Суарес пробил с острого угла, а Олайинка отрикошетил мяч в собственные ворота.

    «Барселона» набрала 7 очков и возглавляет группу. В активе «Славии» один пункт и последнее место.

    Лига чемпионов. Групповой этап
    «Славия» — «Барселона» — 1:2
    Голы: Борил, 50 — Месси, 3, Олайинка, 57 (в свои ворота)«Славия»: Колар, Цоуфал, Кудела, Ховорка, Борил, Соучек, Шевчик, Масопуст (Ван Бурен, 76), Станчу (Гушбауэр, 76), Зеленый (Тецл, 46), Олайинка«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Артур (Ракитич, 84), Бускетс (Видаль, 78), Де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле, 69)Предупреждения: Масопуст, Борил, Олайинка, Шевчик — Альба
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