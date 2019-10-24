«Славия» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Славия» принимала «Барселону» и потерпела поражение со счетом 1:2 в группе F.

Каталонцы сумели организовать быстрый гол уже на третьей минуте: Лионель Месси отметился результативным ударом и стал первым игроком в истории, который забивал в 15 розыгрышах ЛЧ подряд.

Гости за счет преимущества в технике спокойно контролировали ситуацию до перерыва. Однако во втором тайме чехи неожиданно сравняли счет. Борил принял мяч в штрафной от партнера и между двумя защитниками решился на удар с носка — тер Штеген каталонцев не спас.

Подопечные Эрнесто Вальверде активно пошли вперед и создали целый ряд моментов, но забить удалось лишь однажды. На 57-й минуте Суарес пробил с острого угла, а Олайинка отрикошетил мяч в собственные ворота.

«Барселона» набрала 7 очков и возглавляет группу. В активе «Славии» один пункт и последнее место.