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    «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол Зенит Футбол России РБ Лейпциг Футбол Германии Юношеская лига УЕФА
    В третьем туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» U-19 на выезде играл с немецким «РБ Лейпциг» U-19.

    «Зенит» — «РБ Лейпциг»
    «Зенит» — «РБ Лейпциг»

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    Уже на 3-й минуте Ноа Хольм вывел хозяев вперед, но на 53-й минуте Кирилл Кравцов счет сравнял.

    И «Зенит», и «РБ Лейпциг» набрали первые очки в турнире. Российский клуб занимает последнее место в группе, уступая по дополнительным показателям.

    Юношеская лига УЕФА. Группа G
    «РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (1:0)
    Голы: Хольм, 3 (1:0). Кравцов, 53 (1:1)«Зенит» U-19: Рыбиков, Сандрачук, Вахания (Кизеев, 90+5), Прохин, Хотулев, Симутенков, Кравцов, Шамкин, Щетинин (Ногтев, 72), Симдянкин, Бачинский (Косарев, 79)Предупреждения: Прохин, 45+1. Кравцов, 69. Ногтев, 90
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