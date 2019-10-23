«Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА

«Зенит» — «РБ Лейпциг»
«Зенит»
Встреча завершилась вничью — 1:1.
Уже на 3-й минуте Ноа Хольм вывел хозяев вперед, но на 53-й минуте Кирилл Кравцов счет сравнял.
И «Зенит», и «РБ Лейпциг» набрали первые очки в турнире. Российский клуб занимает последнее место в группе, уступая по дополнительным показателям.
Юношеская лига УЕФА. Группа G
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (1:0)
Голы: Хольм, 3 (1:0). Кравцов, 53 (1:1)«Зенит» U-19: Рыбиков, Сандрачук, Вахания (Кизеев, 90+5), Прохин, Хотулев, Симутенков, Кравцов, Шамкин, Щетинин (Ногтев, 72), Симдянкин, Бачинский (Косарев, 79)Предупреждения: Прохин, 45+1. Кравцов, 69. Ногтев, 90