«Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА

В третьем туре Юношеской лиги УЕФАна выезде играл с немецким

Встреча завершилась вничью — 1:1.

Уже на 3-й минуте Ноа Хольм вывел хозяев вперед, но на 53-й минуте Кирилл Кравцов счет сравнял.

И «Зенит», и «РБ Лейпциг» набрали первые очки в турнире. Российский клуб занимает последнее место в группе, уступая по дополнительным показателям.