Марсело: «Реал» просто обязан был побеждать «Галатасарай»

Защитник «Реала»дал оценку гостевой победе над «Галатасараем» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны выжимать из себя максимум в каждой игре. Сегодня мы были просто обязаны побеждать, других вариантов у нас не было. Это трудный соперник, на этом стадионе особенно сложно играть, но мы справились! Мы очень старались, создавали моменты. Залетел только один мяч, но этого было достаточно для победы.

Думаю, нам не хватило лишь немного удачи, чтобы забить еще парочку голов. Много старания, отдача небольшая, но достаточная. Мы заряжены на то, чтобы выкладываться по полной, не только здесь. Было сложно, но мы удвоили наши скорости. Сделали это для себя, для болельщиков.

Родриго — один из наших юных потрясающих талантов. То же можно сказать и про Винисиуса, и про Вальверде. Очень приятно видеть их в нашей команде», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. 0