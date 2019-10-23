«РБ Лейпциг» — «Зенит»: счет матча 2:1, обзор голов

Питерскийпотерпел поражение от немецкого(1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Дос Сантос с фланга вырезал подачу в штрафную немцев — хозяева отбились, но Ярослав Ракицкий подобрал отскок и могучим ударом вколотил мяч в нижний угол ворот.

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Хозяева открылись на 49-й минуте. Лаймер пропустил мяч на Забитцера, получил обратную в штрафной и пробил мимо Кержакова.

А на 59-й минуте Клостерман прошёл по левому флангу и навесил в штрафную «Зенита», Забитцер принял мяч и нанёс роскошный удар по диагонали в дальнюю девятку.

Немецкая команда возглавляет группу G c 6 очками, у российской — 4 очка. 5 ноября в 4-м туре «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов. Группа G «Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (0:1) Голы: Ракицкий, 25 (0:1). Ляймер, 49 (1:1). Забитцер, 59 (2:1)«Лейпциг» (Германия): Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Кампль, Ляймер (Демме, 86), Лукман (Поульсен, 69), Форсберг, Вернер (Кунья, 46)«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Осорио, 65), Оздоев, Барриос, Дриусси (Мак, 82), Дзюба, Азмун (Кузяев, 75)Предупреждение: Барриос, 8

В другом матче группы встретятся «Бенфика» и «Лион». Матч в Португалии начнется в 22:00 мск. 0