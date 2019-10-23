«РБ Лейпциг» — «Зенит»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Дос Сантос с фланга вырезал подачу в штрафную немцев — хозяева отбились, но Ярослав Ракицкий подобрал отскок и могучим ударом вколотил мяч в нижний угол ворот.
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Хозяева открылись на 49-й минуте. Лаймер пропустил мяч на Забитцера, получил обратную в штрафной и пробил мимо Кержакова.
А на 59-й минуте Клостерман прошёл по левому флангу и навесил в штрафную «Зенита», Забитцер принял мяч и нанёс роскошный удар по диагонали в дальнюю девятку.
Немецкая команда возглавляет группу G c 6 очками, у российской — 4 очка. 5 ноября в 4-м туре «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге.
В другом матче группы встретятся «Бенфика» и «Лион». Матч в Португалии начнется в 22:00 мск. 0