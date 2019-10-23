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    Аршавин: У «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата в Германии

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    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «РБ Лейпцигом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «"Зенит" выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что "Лейпциг" реально сильная команда.

    Плюс они подходят к этой игре с проблемами по набранным очкам. Для них эта игра более важна, чем для питерской команды. Думаю, у "Зенита" есть все, чтобы достичь положительного результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 19:55 по мск. 0

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