Аршавин: У «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата в Германии

Бывший игрок «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «РБ Лейпцигом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«"Зенит" выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что "Лейпциг" реально сильная команда.

Плюс они подходят к этой игре с проблемами по набранным очкам. Для них эта игра более важна, чем для питерской команды. Думаю, у "Зенита" есть все, чтобы достичь положительного результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 19:55 по мск. 0