Обладатель «Золотого мяча» назвал претендентов на награду в этом году

Sport.es опубликовал интервью, который является действующим обладателем награды «Золотой мяч». Футболист назвал тех, кто, по его мнению, претендует на него в этом году.

«Это сложно, но для меня выделяются четыре футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Я желаю им удачи», — сказал Модрич.

Модрич получил «Золотой мяч» по итогам голосования в прошлом году. В этот раз хорват даже не попал в список претендентов. Таким образом, полузащитник «Реала» стал первым за 26 лет футболистом, который, обладая наградой, не попал на следующий год в список номинантов.

Звание лучшего игрока мира будет присвоено одному из футболистов в Париже 2 декабря. 0