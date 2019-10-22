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    Обладатель «Золотого мяча» назвал претендентов на награду в этом году

    Футбол Между тем
    Sport.es опубликовал интервью Луки Модрича, который является действующим обладателем награды «Золотой мяч». Футболист назвал тех, кто, по его мнению, претендует на него в этом году.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    «Это сложно, но для меня выделяются четыре футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Я желаю им удачи», — сказал Модрич.

    Модрич получил «Золотой мяч» по итогам голосования в прошлом году. В этот раз хорват даже не попал в список претендентов. Таким образом, полузащитник «Реала» стал первым за 26 лет футболистом, который, обладая наградой, не попал на следующий год в список номинантов.

    Звание лучшего игрока мира будет присвоено одному из футболистов в Париже 2 декабря. 0

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