Педру Мартинш: «Олимпиакос» будет играть с «Баварией» только на победу

Главный тренер «Олимпиакоса»прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов с «Баварией».

«Кто бы ни был у нас в соперниках, мы всегда играем на победу, стремимся забивать, и ничья нас никогда не устроит. Вчера у нас был день восстановления. Следующие сутки станут определяющими для реализации нашего плана. Вы увидите изменения в команде по сравнению с прошлым матчем.

Хочу обратиться к болельщикам "Олимпиакоса". Продолжайте в нас верить. Будьте на нашей стороне. Мы верим, что проведем очередной превосходный матч в еврокубках. Мы хотим подниматься все выше и сделаем все от нас зависящее», — цитирует Мартинша официальный сайт УЕФА.

Матч «Олимпиакос» — «Бавария» состоится сегодня, 22 октября, и начнется в 22:00 по мск. 0