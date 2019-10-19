«Тамбов» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

В поединке 13-го тура российской Премьер-лигив Саранске уступил екатеринбургскомусо счетом 1:2 (0:0).

«Волки» первыми повели в счете. На 61-й минуте Владимир Обухов реализовал пенальти. «Шмели» отыгрались спустя 12 минут, гол на счету Владимира Ильина, а через три минуты Вараздат Ароян принес гостям победу.

Эта победа позволила екатеринбуржцам подняться на шестую строчку РПЛ, набрав 17 очков. Команда Александра Григоряна продолжает замыкать турнирную таблицу (8 баллов).

В следующем туре 26 октября «Тамбов» на своем поле примет «Уфу», «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» днем ранее.