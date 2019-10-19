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    «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом»

    «Тамбов» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В поединке 13-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» в Саранске уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 (0:0).

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    «Волки» первыми повели в счете. На 61-й минуте Владимир Обухов реализовал пенальти. «Шмели» отыгрались спустя 12 минут, гол на счету Владимира Ильина, а через три минуты Вараздат Ароян принес гостям победу.

    Эта победа позволила екатеринбуржцам подняться на шестую строчку РПЛ, набрав 17 очков. Команда Александра Григоряна продолжает замыкать турнирную таблицу (8 баллов).

    В следующем туре 26 октября «Тамбов» на своем поле примет «Уфу», «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» днем ранее.

    Чемпионат России. Премьер-лига 13-й тур
    «Тамбов» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0)
    Голы: Обухов, 61 — с пенальти (1:0). Ильин, 73 (1:1). Ароян, 76 (1:2)«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Тетрашвили, Рыбин (Мамтов, 82), Таказов, Чуперка, Мелкадзе, Костюков (Чернышов, 59), Килин (Хосонов, 73), Обухов«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Панюков, 61), Аугустыняк, Егорычев (Бумаль, 64), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 90+3), ИльинПредупреждения: Ароян, 13. Бикфалви, 70. Бумаль, 90+1
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