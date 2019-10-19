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    Слуцкий: Максимум для «Витесса» — борьба за третье место в Эредивизии

    Аякс АЗ Алкмар ПСВ
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что у «Аякса» и ПСВ нет конкурентов в чемпионате Нидерландов.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Я не видел ни в одной лиге в мире такой разницы между клубами, которая есть между "Аяксом" с ПСВ и другими командами Эредивизи. Я не думаю о 1-м или 2-м месте — потому что туда невозможно попасть.

    "Аякс" и ПСВ играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, и они способны победить почти любой большой клуб.

    Если честно, максимум для нас — борьба за 3-е место. Если вы сейчас предложите мне 3-е место, то я буду рад и пожму вам руку!» — цитирует Слуцкого Fox Sports.

    После девяти туров Эредивизии «Аякс» и ПСВ не потерпели ни одного поражения, дважды сыграв вничью, и с 23 очками лидируют в таблице. Следом идут «АЗ Алкмар» и «Витесс», у которых по 20 баллов. 0

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