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    «Атлетико» и «Валенсия» обменялись голами

    «Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

    Диего Коста принимает поздравления
    Диего Коста принимает поздравления

    Встреча, которая прошла в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 36-й минуте, когда пенальти реализовал Диего Коста.

    Гостям удалось уйти от поражения в концовке встречи усилиями полузащитника Даниэля Парехо, отличившегося на 82-й минуте.

    Незадолго до финального свистка «летучие мыши» остались в меньшинстве — с поля был удален хавбек Ли Кан Ин.

    Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе валенсийцев, но был заменен на 76-й минуте.

    Примера. 9-й тур
    «Атлетико» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)
    Голы: Диего Коста, 36 — с пенальти (1:0). Парехо, 82 (1:1)«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 54), Коке, Сауль, Партей (Лемар, 54), Диего Коста, Мората (Льоренте, 68), Жоау Феликс«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Кондогбья (Гамейро, 65), Черышев (Ли Кан Ин, 78), Гомес, Торрес (Солер, 71)Предупреждения: Партей, 29. Черышев, 39. Жоау Феликс, 44Удаление: Ли Кан Ин, 90+1

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает четвертое место (16 очков), а «Валенсия» — шестое (13 очков). 0

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