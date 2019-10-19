«Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

Диего Коста принимает поздравления laliga.es LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Встреча, которая прошла в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 36-й минуте, когда пенальти реализовал Диего Коста.

Гостям удалось уйти от поражения в концовке встречи усилиями полузащитника Даниэля Парехо, отличившегося на 82-й минуте.

Незадолго до финального свистка «летучие мыши» остались в меньшинстве — с поля был удален хавбек Ли Кан Ин.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе валенсийцев, но был заменен на 76-й минуте.

Примера. 9-й тур «Атлетико» — «Валенсия» — 1:1 (1:0) Голы: Диего Коста, 36 — с пенальти (1:0). Парехо, 82 (1:1)«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 54), Коке, Сауль, Партей (Лемар, 54), Диего Коста, Мората (Льоренте, 68), Жоау Феликс«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Кондогбья (Гамейро, 65), Черышев (Ли Кан Ин, 78), Гомес, Торрес (Солер, 71)Предупреждения: Партей, 29. Черышев, 39. Жоау Феликс, 44Удаление: Ли Кан Ин, 90+1

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает четвертое место (16 очков), а «Валенсия» — шестое (13 очков). 0