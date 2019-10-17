«Ювентус» нацелился на защитника «Аякса»

Защитникможет перебраться в, утверждает Sky Sport.

Отмечается, что скауты туринцев присутствовали на матче отборочного этапа Евро-2020 между сборными Белоруссии и Нидерландов (2:1), чтобы проследить за игрой Велтмана вживую.

Стоимость защитника «Аякса» составляет восемь миллионов евро. Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют «Рома» и «Аталанта».

Велтман в конце августа продлил контракт с амстердамцами до 2021 года. В текущем сезоне футболист провел уже 15 матчей за «Аякс», неизменно выходя на поле в стартовом составе и играя все 90 минут. 0