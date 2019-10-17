Черчесов об интересе «Интера» к Дзюбе: Все полезно, если он сам уверен в своем выборе

Артем Дзюба
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«Если бы ему было 18 лет, тогда бы я ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной.
Все полезно, если он сам уверен в своем выборе. Надо такие вопросы решать в спокойной обстановке и по возможности оперативнее. Я переживаю, чтобы игроки сборной не отвлекались.
Хотелось бы, чтобы с Артемом была определенность. Он и капитан сборной, и основной игрок "Зенита". Хотелось бы, чтобы они сели и решили вопрос в ту или другую сторону. Чтобы наш капитан спокойно готовился», — сказал Черчесов. 0