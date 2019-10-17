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    Черчесов об интересе «Интера» к Дзюбе: Все полезно, если он сам уверен в своем выборе

    Между тем
    Тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в миланский «Интер». Слова наставника национальной команды передает Sports24 со ссылкой на канал «Россия 24».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Если бы ему было 18 лет, тогда бы я ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной.

    Все полезно, если он сам уверен в своем выборе. Надо такие вопросы решать в спокойной обстановке и по возможности оперативнее. Я переживаю, чтобы игроки сборной не отвлекались.

    Хотелось бы, чтобы с Артемом была определенность. Он и капитан сборной, и основной игрок "Зенита". Хотелось бы, чтобы они сели и решили вопрос в ту или другую сторону. Чтобы наш капитан спокойно готовился», — сказал Черчесов. 0

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