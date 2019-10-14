Прядкин: Не ждал результативной игры от сборной России с Кипром

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал победу национальной команды над Кипром (5:0).

«Мы настраивались на хорошую игру и на победу, но ожидания были не такими высокими.

Но я был уверен, что у команды боевой настрой, ребята приехали не для того, чтобы играть вторым номером и беречь силы.

Команда показала характер против непростого соперника. Не раз уже говорили о том, что слабых соперников не бывает.

Нам нравится настрой команды, с которым она подходит к каждому матчу. Ребята демонстрируют достойную, самоотверженную игру, буквально оставляют все силы на поле.

Это, безусловно, заслуга тренерского штаба, спасибо большое хочется сказать руководству РФС. Сборная во всем обеспечена, все, что нужно было сделать для подготовки, мы сделали», — рассказал Прядкин ТАСС.

Команда Станислава Черчесова обыграла сборную Кипра (5:0) и обеспечила себе путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. 0