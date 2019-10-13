Казахстан — Бельгия: счет матча 0:2, обзор голов

Футболисты сборной Бельгии
globallookpress.com
Встреча группы I, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Красные дьяволы» вышли вперед на 21-й минуте усилиями Миши Батшуайи, который на дальней штанге замкнул прострел Денниса Праета.
На 53-й минуте подопечные Роберто Мартинеса удвоили свое преимущество. Эден Азар классной передачей вывел на чужие ворота Тома Менье, который легко переиграл Дмитрия Непогодова.
Для сборной Бельгии эта победа стала восьмой в восьми матчах квалификации Евро-2020.
Группа I
1. Бельгия — 24 очка (8 матчей)
2. Россия — 18 (7)
3. Кипр — 10 (7)
4. Казахстан — 7 (8)
5. Шотландия — 6 (7)
6. Сан-Марино — 0 (7) 0