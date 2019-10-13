Казахстан — Бельгия: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче квалификации Евро-2020.

Встреча группы I, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 21-й минуте усилиями Миши Батшуайи, который на дальней штанге замкнул прострел Денниса Праета.

На 53-й минуте подопечные Роберто Мартинеса удвоили свое преимущество. Эден Азар классной передачей вывел на чужие ворота Тома Менье, который легко переиграл Дмитрия Непогодова.

Для сборной Бельгии эта победа стала восьмой в восьми матчах квалификации Евро-2020.

Группа I

1. Бельгия — 24 очка (8 матчей)

2. Россия — 18 (7)

3. Кипр — 10 (7)

4. Казахстан — 7 (8)

5. Шотландия — 6 (7)

6. Сан-Марино — 0 (7) 0