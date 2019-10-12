УЕФА признал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Александр Головин
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Таковым был признан гол полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Шотландией (4:0).
На 84-й минуте матча Головин и нападающий Артем Дзюба провели эффектную комбинацию, которая привела к голу.
В матче восьмого тура отбора Евро-2020 россияне на выезде встретятся с Кипром 13 октября. Победа или ничья в этой встрече выведет сборную России в финальный турнир.
The flick and finish 😍— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 11 жовтня 2019 р.
🇷🇺 Russia's Aleksandr Golovin wins Skill of the Day 👏#EURO2020 | #HisenseSkills pic.twitter.com/4HPeoLxYBp